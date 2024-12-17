Седокова с истерикой легла под капельницу после суицида бывшего мужа

Певица Анна Седокова попала в больницу, где у нее не прекращается истерика после самоубийства бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. На своей странице в Instagram* артистка опубликовала кадры из лечебного учреждения, где лежит под капельницей и продолжает рыдать.

При этом артистка, снимая себя, не забыла сделать панораму, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что она находится в больнице.

Седокова предусмотрительно закрыла комментарии в запрещенной социальной сети, но ее подписчики устроили артистке атаку хейта, обвинив в попытке попиариться на смерти бывшего мужа, развод с которым она сама инициировала. При этом после первых же сообщений о гибели Тиммы Седокова попросила оставить ее наедине с горем.

Тело баскетболиста Яниса Тиммы нашли в подъезде жилого дома в центре Москвы, где он снял на сутки номер в хостеле. По данным СМИ, спортсмен совершил самоубийство в подъезде, оставив рядом с собой мобильный телефон, на экране которого осталась запись «Позвоните Анне».

Седокова подала на развод с Тиммой в конце октября. Ее требование мировой судья Хорошевского суда Москвы удовлетворил 9 декабря. Бывший супруг остро отреагировал на расставание и публиковал в своих социальных сетях депрессивные записи.

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