«У людей горе». Внучка Маслякова отчитала журналистов на кладбище
Внучка Маслякова отругала журналистов на кладбище
Внучка покойного Александра Маслякова Таисия отругала журналистов, снимавших на кладбище похороны бессменного ведущего КВН. Об этом сообщил корреспондент News.ru.
«У людей горе, а они это все снимают», — заявила девушка.
До этого Таисии стало плохо во время панихиды, которая проходила в концертном зале «Планета КВН». Она едва не упала, но ее поддержал отец — Александр Масляков-младший. Девушка была не в силах стоять, ее вывели из зала под руки.
Маслякова похоронили рядом с могилами диктора советского телевидения Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой на Новодевичьем кладбище.
Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, что Масляков боролся с неоперабельной опухолью в легких последние годы.
Советский хоккеист Владислав Третьяк назвал основателя и ведущего КВН любимцем всей страны.
Участница команды «Сборная Пятигорска» Елена Борщева отметила, что он был настоящим профессионалом, причем строгим, но добрым, «просто, как наш отец».
Масляков скончался 8 сентября.