«У людей горе». Внучка Маслякова отчитала журналистов на кладбище

Внучка покойного Александра Маслякова Таисия отругала журналистов, снимавших на кладбище похороны бессменного ведущего КВН. Об этом сообщил корреспондент News.ru .

«У людей горе, а они это все снимают», — заявила девушка.

До этого Таисии стало плохо во время панихиды, которая проходила в концертном зале «Планета КВН». Она едва не упала, но ее поддержал отец — Александр Масляков-младший. Девушка была не в силах стоять, ее вывели из зала под руки.

Маслякова похоронили рядом с могилами диктора советского телевидения Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой на Новодевичьем кладбище.

Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, что Масляков боролся с неоперабельной опухолью в легких последние годы.

Советский хоккеист Владислав Третьяк назвал основателя и ведущего КВН любимцем всей страны.

Участница команды «Сборная Пятигорска» Елена Борщева отметила, что он был настоящим профессионалом, причем строгим, но добрым, «просто, как наш отец».

Масляков скончался 8 сентября.