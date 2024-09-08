Умер Александр Масляков

Легендарный ведущий программы КВН Александр Масляков ушел из жизни. Об этом сообщил Telegram-канал популярной передачи.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. <…> Светлая память», — написали авторы публикации.

Они напомнили, что Масляков вел передачу с 1964 года, став символом сатиры в России и за рубежом. Ведущий получил множество наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он был основателем творческого объединения «АМиК». Невозможно переоценить вклад Маслякова в развитие российского развлекательного телевидения.

Причины смерти телеведущего не уточнили.

В феврале 2024 года стало известно, что Александр Масляков-младший получил все права на владение КВН. Его отцу принадлежал 51% «АМиК».