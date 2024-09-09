Станислав Садальский рассказал о борьбе Маслякова с раком

Ведущий КВН Александр Масляков, умерший в возрасте 82 лет, страдал от неизлечимого недуга. Об этом заявил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в Facebook*.

«Александр Васильевич. <…> Последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких», — написал он.

О смерти Маслякова стало известно 8 сентября. Впервые об этом сообщила пресс-служба передачи КВН.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил в беседе с 360.ru, что Масляков и клуб оказали очень большое влияние на современную российскую культуру. Также он отметил, что выходцы из КВН теперь снимаются в кино.

Актер Дмитрий Нагиев назвал Маслякова выдающимся человеком, который дарил людям много эмоций и радости. Также артист призвал не называть смерть ведущего трагичной, потому что все люди рано или поздно уходят.

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