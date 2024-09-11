Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

Маслякова похоронили рядом с могилой актрисы Быстрицкой на Новодевичьем кладбище

Похороны ведущего КВН Александра Маслякова завершились на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Прославленного телеведущего похоронили рядом с могилами диктора советского телевидения Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.

В среду, 11 сентября, в концертном зале «Планета КВН» состоялась церемония прощания с Масляковым. Проводить телеведущего в последний путь пришли его коллеги, а также бывшие и действующие участники команд клуба.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в ходе выступления с прощальной речью заявил, что Александр Масляков всегда оставался молодым, несмотря на свой возраст, и его главная заслуга заключалась в том, что он помогал стране улыбаться.

Эрнст добавил, что КВН стал настоящей кузницей кадров для отечественного телевидения, потому что оттуда вышло огромное количество полноценных творческих людей, которые продолжают работать до сих пор и обладают уникальным юмором и талантами.