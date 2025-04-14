У Левы Би-2 в России осталась компания, которая до сих пор получает доход

У сбежавшего за границу Левы (настоящее имя Егор Бортник, второе имя – Игорь*, на него Минюст РФ присвоил статус иноагента) в России осталась действующая компания ООО «Би-2», которая до сих пор продолжает получать доход. Об этом сообщил 360.ru директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

По его данным, в 2024 году компания получила 1 776 000 рублей. Известно, что Игорь Бортник* поддерживает украинскую армию, поэтому часть этих денег могла пойти на помощь ВСУ.

Солдатов отметил, что намерен обратиться с заявлением в прокуратуру Москвы с просьбой принять меры к аресту счетов организации.

Ранее Лева Би-2* заявил, что у него нет родины. Он отметил, что с 19 лет жил на чужбине.

В прошлом году рокер признался, что несколько лет активно выпивал алкоголь и употреблял наркотики, в том числе кокаин. Артисту пришлось радикально бросать вредные привычки.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.