«Пришлось слезать». Лева Би-2 признался в проблемах с кокаином и алкоголем

Солист группы «Би-2» Бортник признался в злоупотреблении алкоголем и кокаином

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Солист группы «Би-2» Егор Бортник*, известный под псевдонимом Лева Би-2*, рассказал, что несколько лет назад активно употреблял кокаин и алкоголь. Откровениями певец поделился в подкасте «Говорящие Головы» на YouTube.

Бортник* подчеркнул, что популярность пришла к нему после 30 лет и он сразу оказался в кругу музыкантов и продюсеров, которые употребляли запрещенные вещества. По его словам, первый раз кокаин он попробовал благодаря бывшему продюсеру группы «Сплин» Александру Пономареву.

«Надо сказать, что у меня даже наступил какой-то момент, когда мне пришлось слезать с него настолько радикально, что я бросил пить. Я уже десять лет не пью и соответственно не принимаю тяжелых наркотиков», — признался Лева*.

Он намекнул, что не имеет ничего против легких наркотиков.

Ранее стало известно, что певица Лайма Вайкуле отказалась спеть песню «Мой рок-н-ролл» вместе с «Би-2» из-за партии ее коллеги Юлии Чичериной.

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.

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