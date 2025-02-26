Лева Би-2 признался, что у него нет родины

Музыкант Лева Би-2* (Егор Бортник*) признался, что у него нет родины. Такое заявление он сделал в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

«Я с 19 лет живу на чужбине, мне как бы все равно. У меня понятия „родина“ [нет]», — заявил певец.

Ранее неизвестные подожгли дверь квартиры в Москве, принадлежавшей Бортнику*. На месте происшествия оставили также послание «Привет врагу и предателю Леве* от Пианиста».

В прошлом году рокер, уехавший из России после начала специальной военной операции и активно выступающий против нее, признался, что несколько лет активно выпивал и употреблял наркотики, в частности кокаин. И ему пришлось радикально бросать вредные привычки.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.