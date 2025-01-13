Телеведущий Юрий Николаев снова попал в больницу

Народный артист России Юрий Николаев после новогодних праздников попал в больницу с переломом бедра. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, 76-летний телеведущий споткнулся дома и упал. Его увезли в больницу на скорой. Врачи диагностировали у Николаева перелом бедренной кости и провели срочную операцию. После нее артист два дня провел в реанимации.

Позже Юрий Николаев подтвердил информацию о госпитализации и сказал, что в больнице он пробудет неделю

«Да, перелом. На ровном месте (упал — прим. ред.), как всегда», — заявил он в беседе с РИА «Новости».

В ноябре прошлого года телеведущий провел в больнице 15 дней. Его госпитализировали после того, как Николаев потерял сознание. Телеведущего поместили в реанимационное отделение.

После госпитализации артисту запретили курить из-за угрозы рака. Николаев рассказал 360.ru, что прислушался к совету врача.

Ранее появилась информация, будто жена ведущего тоже попала в больницу. Но он опроверг эти новости.