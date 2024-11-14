Юрий Николаев рассказал о своем самочувствии

Юрий Николаев заявил, что чувствует себя нормально

Телеведущий Юрий Николаев, попавший в больницу после обморока, сообщил 360.ru, что сейчас чувствует себя нормально. Информацию о том, что его жену Элеонору экстренно госпитализировали, он опроверг.

«Нормально, скажем так, средне пока», — сказал он о своем самочувствии.

По словам артиста, супругу доставили в столичную больницу по его просьбе.

Телеведущего поместили в реанимационное отделение одной из московских больниц с высокой температурой. Появились слухи, что Николаев болен ковидом, но в интервью 360.ru он опроверг эти новости.

Затем появилась информация, будто супругу ведущего тоже поместили в реанимацию. Якобы ей стало плохо на фоне госпитализации мужа.