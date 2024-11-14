Юрий Николаев рассказал о своем самочувствии

Телеведущий Юрий Николаев, попавший в больницу после обморока, сообщил 360.ru, что сейчас чувствует себя нормально. Информацию о том, что его жену Элеонору экстренно госпитализировали, он опроверг.
«Нормально, скажем так, средне пока», — сказал он о своем самочувствии.
По словам артиста, супругу доставили в столичную больницу по его просьбе.
Телеведущего поместили в реанимационное отделение одной из московских больниц с высокой температурой. Появились слухи, что Николаев болен ковидом, но в интервью 360.ru он опроверг эти новости.
Затем появилась информация, будто супругу ведущего тоже поместили в реанимацию. Якобы ей стало плохо на фоне госпитализации мужа.
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