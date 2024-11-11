Телеведущего Юрия Николаева срочно положили в реанимацию

По данным журналистов, артист почувствовал себя плохо накануне и упал в обморок. После этого его экстренно отправили в реанимационное отделение одной из московских больниц. У звезды высокая температура.

Врачи продолжают устанавливать диагноз. Уже исключили инфаркт и инсульт.

Ранее у 89-летнего народного артиста РСФСР Василия Ливанова нашли злокачественную опухоль. По словам медиков, в его возрасте опасно ее удалять. Пока болезнь не прогрессирует и не угрожает жизни актера. Чтобы не запустить ее, артисту придется регулярно посещать онколога.