Телеведущего Юрия Николаева срочно положили в реанимацию

Телеведущий Юрий Николаев оказался в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным журналистов, артист почувствовал себя плохо накануне и упал в обморок. После этого его экстренно отправили в реанимационное отделение одной из московских больниц. У звезды высокая температура.
Врачи продолжают устанавливать диагноз. Уже исключили инфаркт и инсульт.
Ранее у 89-летнего народного артиста РСФСР Василия Ливанова нашли злокачественную опухоль. По словам медиков, в его возрасте опасно ее удалять. Пока болезнь не прогрессирует и не угрожает жизни актера. Чтобы не запустить ее, артисту придется регулярно посещать онколога.
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