Юрий Николаев прислушался к совету врача о запрете курения

Народному артисту России Юрию Николаеву после госпитализации запретили курить из-за угрозы рака. Телеведущий рассказал 360.ru, что прислушался к совету врача. Сейчас он находится дома и чувствует себя хорошо.
«Восстанавливаться окончательно», — рассказал артист о дальнейших планах.
Недавно Николаева выписали из больницы, где он провел 15 дней. Его госпитализировали 10 ноября после того, как он потерял сознание. Телеведущего поместили в реанимационное отделение.
Ранее появилась информация, будто жена ведущего тоже попала в больницу. Но Николаев опроверг эти новости.
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