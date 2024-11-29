Юрий Николаев прислушался к совету врача о запрете курения

Народному артисту России Юрию Николаеву после госпитализации запретили курить из-за угрозы рака. Телеведущий рассказал 360.ru, что прислушался к совету врача. Сейчас он находится дома и чувствует себя хорошо.

«Восстанавливаться окончательно», — рассказал артист о дальнейших планах.

Недавно Николаева выписали из больницы, где он провел 15 дней. Его госпитализировали 10 ноября после того, как он потерял сознание. Телеведущего поместили в реанимационное отделение.

Ранее появилась информация, будто жена ведущего тоже попала в больницу. Но Николаев опроверг эти новости.