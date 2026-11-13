«Тебе не нужно это делать». Фанат набил татуировку по эскизу Джонни Деппа
Поклонник Джонни Деппа набил тату на месте оставленного кумиром рисунка
Поклонник попросил актера Джонни Деппа нарисовать ему на руке будущую татуировку. Об этом рассказал в Instagram* сам фанат.
Артист согласился разрисовать руку, но призвал не набивать тату.
«Тебе не нужно это делать», — сказал Джонни Депп.
После встречи со звездой фанат все равно пошел в тату-салон и набил странные узоры, оставленные знаменитостью. Результат он радостно продемонстрировал на камеру.
Ранее Джонни Депп прокомментировал возможное возвращение к роли капитана Джека Воробья. Он согласился снова воплотить легендарный образ в кино, но только если новый фильм станет достойным завершением истории.
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