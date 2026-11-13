«Тебе не нужно это делать». Фанат набил татуировку по эскизу Джонни Деппа

Поклонник попросил актера Джонни Деппа нарисовать ему на руке будущую татуировку. Об этом рассказал в Instagram* сам фанат.

Артист согласился разрисовать руку, но призвал не набивать тату.

«Тебе не нужно это делать», — сказал Джонни Депп.

После встречи со звездой фанат все равно пошел в тату-салон и набил странные узоры, оставленные знаменитостью. Результат он радостно продемонстрировал на камеру.

Ранее Джонни Депп прокомментировал возможное возвращение к роли капитана Джека Воробья. Он согласился снова воплотить легендарный образ в кино, но только если новый фильм станет достойным завершением истории.

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