Татьяну Тарасову госпитализировали спустя 10 дней после выписки из больницы

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову положили в больницу спустя всего 10 дней после выписки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на племянника звезды, Алексея.

По его словам, Татьяна Тарасова прошла плановое обследование в больнице и вернулась домой в начале сентября. Теперь же 79-летнего заслуженного тренера СССР снова госпитализировали.

В июне Татьяна Тарасова предположила, что российским фигуристам разрешат выступать на международных соревнованиях в каждой дисциплине только с одной квотой. Она была возмущена тем фактов, что спортсменов допускают «настолько постепенно».

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не намерена возвращаться к тренерской деятельности. Она отметила, что отработала в сфере фигурного катания 60 лет и теперь находится на заслуженном отдыхе.