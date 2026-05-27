Тарасова заявила, что не вернется к тренерской деятельности

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказалась возвращаться к тренерской деятельности. Она призналась Sport24 , что планирует отдохнуть.

Наставница прокомментировала предстоящее открытие школы фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани. Центр запустят 1 сентября 2026 года.

«Я 60 лет отработала, и сейчас на заслуженном отдыхе и от Алины, и от всех других граждан», — отметила 79-летняя Тарасова.

Он добавила, что положительно относится к открытию катка в честь олимпийской чемпионки.

Ранее Загитова опубликовала фотографии со дня рождения. Фигуристка показала подписчикам свою комнату, украшенную бело-розовыми воздушными шарами и большими корзинами цветов. Неподалеку от окна находилась композиция в виде цифры «24».

Спортсменка также разместила ролик, где она зажгла свечку на торте и задула ее.