Татьяна Тарасова попала в реанимацию

Заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову доставили в больницу, она находится под наблюдением врачей. Об этом 360.ru сообщил ее племянник Алексей Тарасов.

По его словам, с 79-летняя родственницей уже все в порядке.

«Все в порядке. Скоро будет дома. Передает привет всем, кто беспокоится. Спасибо!», — добавил он.

В 2008 году Тарасову ввели в Зал славы мирового фигурного катания. В разные годы она тренировала олимпийских чемпионов Александра Зайцева и Ирину Роднину, Сергея Пономаренко и Марину Климову, Евгения Платова и Оксану Грищук, Алексея Ягудина, Илию Кулика и других спортсменов.

В феврале телеграм-канал Shot сообщал, что у Тарасовой появились боли в сердце, из-за которых тренеру пришлось вызвать скорую. Предварительно, врачи обнаружили гипертоническую болезнь.