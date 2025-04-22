Татьяна Лазарева рассказала, сколько денег отправляет на поддержку ВСУ
Лазарева отправляет по 10-12 тысяч евро два раза в год на нужды ВСУ
Телеведущая Татьяна Лазарева** заявила, что мечтает вернуться в Россию и каждые полгода отправляет тысячи евро для материальной поддержки ВСУ. Об этом она сказала в беседе с журналисткой Фаридой Курбангалеевой*, опубликованной на YouTube-канале.
«Я на эти деньги боевые действия не остановлю, я не смогу собрать столько денег, чтобы Украина закупила достаточное количество оружия. Я очень хочу вернуться в Россию и уверена, что это произойдет», — заявила она.
В опубликованном ролике Лазарева* уточнила, что отправляет деньги на нужды украинской армии каждые полгода. Для этого она собирает по 10-12 тысяч евро.
В конце прошлого года телеведущей дали 6,5 года колонии за оправдание терроризма. Процесс прошел в заочной форме, потому что Лазарева* уехала из России и сейчас живет в Испании. Она объявлена в международный розыск.
*Признана в России иностранным агентом
**Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.