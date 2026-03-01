«Такой вот отдых». Актриса Анастасия Крылова вышла на связь из укрытия в Дубае

Актриса Анастасия Крылова рассказала об обстановке в Дубае

В момент атаки Ирана на ОАЭ российская актриса Анастасия Крылова, известная по сериалам «Топи» и «Афродеревня», отдыхала в Дубае. Она рассказала «Известиям» , как укрылась на подземном паркинге.

«Прозвучала сигнализация прямо на телефоне громко, захлопали хлопки. Мы все побежали вниз на минус первый этаж. <…> Вот такой вот отдых получился», — рассказала она.

Эвакуированные заняли стулья и маты, некоторые легли спать. Крыловой известно о прилетах в аэропорт Дубая и пятизвездочный отель. Туристы надеются вернуться домой.

В Дубае находилась также обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова. На ее глазах система ПВО сбила несколько ракет.

Иранская ракета упала в районе искусственного острова Пальма Джумейра. Пострадало здание напротив дома возлюбленной Павла Дурова, Юлии Вавиловой.