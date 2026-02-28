Девушка Дурова показала кадры с последствиями ракетного удара в Дубае

Девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова поделилась кадрами, на которых показала последствия ракетного удара в Дубае. Видео опубликовано в ее телеграм-канале .

«Рядом с моим домом на Пальме. Безумие, надеюсь, все в безопасности», — подписала она видео.

На кадрах видно, что в районе искусственного острова Пальма Джумейра в здании разгорелся пожар. В небо поднимался черный столб дыма. На фоне раздавались сирены машин спецслужб. Ракетами обстреляли здание напротив дома Вавиловой.

Ранее в Дубае сообщили, что в результате падения иранской ракеты в районе острова Пальма Джумейра пострадали четыре человека. Раненых госпитализировали, возгорание оперативно ликвидировали.

Ракета, выпущенная Ираном, упала рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm в Дубае.