Иранский дрон атаковал отель Бурдж-аль-Араб в Дубае

После удара загорелась стекловолоконная балка, огонь охватил участок с первого по шестой этаж. Данных о том, сколько постояльцев были в заднии в момент атаки и как быстро локализовали возгорание, пока не сообщали.

Бурдж-аль-Араб — один из самых известных отелей Дубая. Башня высотой 321 метр стоит искусственном острове в Персидском заливе у самого побережья Дубая.

Ранее власти ОАЭ предупредили жителей Дубая и туристов о возможных ракетных атаках, призывая искать убежище. В городе были слышны взрывы.