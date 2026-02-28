Модель Линникова рассказала, что прямо над ней силы ПВО ОАЭ сбили три ракеты

Обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова, находящаяся в Дубае, рассказала, что у нее над головой сбили три ракеты. Об этом сообщил телеграм-канал Super.ru .

Линникова призналась, что она предпочла остаться в отеле и не выходить на улицу. Небольшая паника из-за происходящего все же присутствует, так как некоторые районы города бомбят больше других.

Ее замужняя подруга живет с ребенком в Даунтаун Дубай. В том районе прилетело порядка 10 ракет. В Дубай Марина, где находится Линникова, прилетело четыре-пять.

«Прямо надо мной ПВО сбило три ракеты, я видела их своими глазами. На самом деле очень страшно и тревожно. Я такого никогда не видела», — сказала модель.

Ранее Российский союз туриндустрии опубликовал памятку для российских туристов из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке, где США и Израиль атаковали Иран.