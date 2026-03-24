«Светлое чувство». Сын Золотовицкого рассказал об атмосфере дома после смерти отца
Сын Золотовицкого Алексей на премии «Ника» заявил, что семья тяжело скорбит
Премию «Ника» за Игоря Золотовицкого получила его семья. На церемонии награждения в театре имени Моссовета сын артиста Алексей Золотовицкий заявил Пятому каналу, что до сих пор не пережил утрату.
«Боль утраты до сих пор с нами, поэтому это такое, наверное, светлое чувство, что друзья и коллеги папу помнят, <…> уважают, и, конечно, нам приятна и важна эта память, несмотря на то, что больше 40 дней прошло», — сказал он.
На церемонию пришли также сын Александр Золотовицкий и вдова Вера Харыбина. Главу семьи посмертно удостоили премии «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образования.
Ранее источники ТАСС назвали имена претендентов на пост ректора Школы-студии МХАТ, который занимал Золотовицкий. Назначенный режиссер Константин Богомолов после скандала сложил с себя обязанности.