«Светлое чувство». Сын Золотовицкого рассказал об атмосфере дома после смерти отца

Премию «Ника» за Игоря Золотовицкого получила его семья. На церемонии награждения в театре имени Моссовета сын артиста Алексей Золотовицкий заявил Пятому каналу , что до сих пор не пережил утрату.

«Боль утраты до сих пор с нами, поэтому это такое, наверное, светлое чувство, что друзья и коллеги папу помнят, <…> уважают, и, конечно, нам приятна и важна эта память, несмотря на то, что больше 40 дней прошло», — сказал он.

На церемонию пришли также сын Александр Золотовицкий и вдова Вера Харыбина. Главу семьи посмертно удостоили премии «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образования.

Ранее источники ТАСС назвали имена претендентов на пост ректора Школы-студии МХАТ, который занимал Золотовицкий. Назначенный режиссер Константин Богомолов после скандала сложил с себя обязанности.