Безруков, Певцов и Писарев стали кандидатами на пост ректора Школы-студии МХАТ

Возглавить Школу-студию МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого и самоотвода и. о. ректора Константина Богомолова могут народные артисты России Дмитрий Певцов и Сергей Безруков или заслуженный артист Евгений Писарев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

При этом Безруков в качестве художественного руководителя возглавляет Московский Губернский театр, а Писарев — Театр имени Пушкина.

Как считается, именно невозможность совмещать и стала причиной отставки Богомолова. В свою очередь, Певцов никогда не учился в Школе-студии МХАТ — его альма-матер был ГИТИС.

Сам Певцов позже сообщил агентству, что ему не поступало такое предложение, а если и поступит, то он откажется. Писарев отказался от комментариев.

Богомолов стал и. о. ректора 23 января. Против его назначения высказались многие выпускники, в том числе Юлия Меньшова и Антон Шагин.

Сам он в ответ напомнил, что ставил спектакли в МХТ имени Чехова еще во времена Олега Табакова, а рассуждения о «своих» и «чужих» наивны и даже глупы.