Сегодня 13:21 Скандал в Школе-студии МХАТ довел Богомолова? Почему он отказался от кресла ректора Актер Годин назвал адекватной просьбу Богомолова об отставке в Школе-студии МХАТ 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Знаменитости

Школы

Режиссер

Театры

Константин Богомолов

Артисты

Скандал с выпускниками Школы-студии МХАТ и Константином Богомоловым подошел к финалу. Сегодня режиссер объявил, что решил сложить с себя обязанности ректора учебного заведения. Подробности — в материале 360.ru

Просьба Богомолова об отставке Мужа Ксении Собчак назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии после смерти Игоря Золотовицкого. И вот уже 11 февраля режиссер попросил об отставке. «Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе-студии и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал Богомолов в своем телеграм-канале. Никаких подробностей он не привел, однако, по словам источника ТАСС в окружении артиста, все дело в том, что он не мог совмещать руководящие должности.

Фото: РИА «Новости»

Реакция на просьбу от отставке Актер МХАТ имени Чехова Сергей Годин в комментарии 360.ru назвал решение Богомолова адекватным. «Мне кажется, это вполне себе адекватное решение с его стороны, так как в Школе-студии МХАТ есть определенные традиции, связанные с тем, что пост ректора занимает человек, напрямую относящийся к Школе-студии МХАТ. Поскольку Богомолов не является учеником и выпускником, то это правильное и этичное решение с его стороны. Я считаю, он правильно поступил», — отметил артист.

Театральный критик Глеб Ситковский в эфире Радио РБК назвал случившееся «неожиданным поворотом событий». По его мнению, большую роль сыграло именно неприятие его коллективом.

Просто Константин Юрьевич понял, что он столкнулся с некоторым неприятием в самой Школе-студии. И, я думаю, здесь просто обычные соображения «насильно мил не будешь» сработали, и, думаю, этим вызвано такое решение. Глеб Ситковский критик

Актриса театра и кино Алиса Сапегина считает, что режиссер поступил правильно. «Я читала это письмо, как его попросили, со всеми доводами согласна. Если его не хотят видеть, зачем? Действительно, есть множество талантливых выпускников, которые способны это сделать за него. Его ценят в нашей стране, у него много другой работы, помимо ректорства», — сказала она 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Актриса театра и кино Юлия Александрова выразила сожаление из-за отставки Богомолова. «Это его решение. Правильно он сделал, неправильно — это только он может сказать. Мне жаль, потому что я искренне считаю его очень талантливым человеком, который мог бы внести какие-то позитивные ноты в эту должность, и быть современным ректором, и продвинуть эту махину вперед. Я желаю ему удачи. Как он решил, так он решил. Значит, так нужно», — отметила собеседница 360.ru.

Мхатовцы против Богомолова Узнав о новом назначении, выпускники Школы-студии МХАТ написали обращение к главе Минкультуры, в котором попросили пересмотреть решение. В письме подчеркнули, что предыдущие руководители, в числе которых Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий, были «корневыми мхатовцами», а назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности». «Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы», — подчеркнули тогда выпускники.

Фото: РИА «Новости»

За пределами заведения тоже возмутились происходящим. Певица Вика Цыганова сравнила назначение Богомолова с закатом цивилизации, актер Никита Джигурда назвал его духовной эвтаназией, а актриса Яна Поплавская — трагедией. Публицист Михаил Шахназаров назвал мужа Ксении Собчак реликтом эпохи до 2022 года, когда Россия находилась в шаге от порабощения. «На Украине произошло полное порабощение отдельно взятой нации. Одурманивание, оболванивание — и в результате порабощение. Мы в шаге от этого были, и мы далеко не полностью себя от этого отряхнули. Назначение Богомолова тому подтверждение», — заявил Шахназаров. Публицист с горькой иронией предложил назначить Собчак следующим министром культуры.

Фото: РИА «Новости»

Что отвечал Богомолов мхатовцам Богомолов с 2019 года был худруком Театра на Бронной, с 2024-го — руководителем театра Романа Виктюка Сцена «Мельников». Он заявлял выступавшим против него мхатовцам о необходимости серьезного обновления.

Молодые артисты часто плохо знают литературу, историю искусства, историю страны. Они не поют, не танцуют, не владеют базовой профессиональной техникой. Они не говорят по-французски, что невозможно в работе с русской литературой. Артист старой школы мог говорить по-французски, красиво произносить слова. Он слышал музыку иностранной речи. Это очень важно — миметические способности актера, его способности к подражанию, к музыкальности. Константин Богомолов

Также режиссер подчеркивал, что разделение на чужих и своих превращает Школу-студию МХАТ в секту. «Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Мой мастер, Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра», — говорил Богомолов. Он призывал думать не о происхождении, а об эффективности, целях и задачах, нынешних проблемах в театральном образовании, которые затрагивают в том числе Школу-студию.