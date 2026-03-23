Игоря Золотовицкого посмертно удостоили премии «Ника»

Ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого посмертно удостоили почетной премии «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образование. Награду вручили его семье на торжественной церемонии.

На вручении Золотовицкого вспомнили как человека, сыгравшего огромную роль в жизни Школы-студии МХАТ и нескольких поколений ее студентов. О нем говорили не только как о большом артисте и педагоге, но и как о человеке, который создавал вокруг себя особую атмосферу поддержки, тепла и внутренней свободы.

«Игорь Яковлевич был чудом, радостью, был ректором, чей голос раздавался по аудиториям. Он заполнял собой всю школу-студию», — сказал на церемонии писатель Евгений Гришковец.

Певица Полина Гагарина, которая была его ученицей, назвала Золотовицкого большим папой, признавшись, что его очень не хватает.

Премию получили жена и сыновья педагога. Его сын, актер Алексей Золотовицкий, отметил, что отец всегда был примером человека, который учил не только профессии, но и человеческому отношению к делу и к людям.

После вручения гости церемонии по традиции почтили память деятелей кино, ушедших в 2025 году. Под песню «Нежность» в исполнении Полины Гагариной в зале вспомнили тех, кто оставил заметный след в кинематографе.

Игорь Золовицкий ушел из жизни 14 января. Вероятной причиной его смерти стало онкологическое заболевание.