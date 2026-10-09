Shot: у Натальи Водяновой есть миллиардная заложенность по кредитам

Супермодель Наталья Водянова задолжала миллиард рублей по кредитам на покупку и обустройство особняка во Франции. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

После свадьбы с гендиректором бренда Berluti Антуаном Арно модель решила купить дом для семьи. Для приобретения в 2019 году Водянова создала компанию Eniotna.

В 2020-м она оформила первый кредит и вплоть до 2023 года брала миллионы евро в банке, чтобы жить в коттедже стоимостью 11,3 миллиона евро (около одного миллиарда рублей). Общий кредит составил 1,3 миллиарда рублей, еще 182 миллиона рублей супермодель вложила в ремонт дома.

Задолженность Водянова начала гасить только в конце марта 2025 года. Пока в банк многодетная мама внесла лишь 3,5 миллиона рублей.

Недавно стало известно, что Наталья Водянова назвала свою дочку тройным именем. Девочка родилась 2 сентября, это шестой ребенок манекенщицы.