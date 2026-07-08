Основательница модельного агентства Чкалова рассказала о начале карьеры Натальи Водяновой

Основательница первого модельного агентства в Нижнем Новгороде Евгения Чкалова в интервью Newsnn.ru поделилась воспоминаниями о начале карьеры Натальи Водяновой. Она рассказала, что французы сразу заинтересовались моделью.

Чкалова отметила, что Водянова произвела впечатление на представителей французского модного мира.

«Только завидев ее в коридоре, они сказали: "Это же новая Роми Шнайдер". По блеску в их глазах я сразу поняла: они нашли то, что искали», — привел слова собеседницы сайт RT.

Чкалова охарактеризовала Водянову как благородную и эстетичную модель с красивыми глазами и «забавным детским носиком». Она также отметила, что модель достойно справилась с популярностью и не допустила серьезных провалов в карьере.