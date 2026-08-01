Налоговая заблокировала счета трех компаний блогера Влада А4
РИА «Новости»: счета блогера Влада А4 попали под блокировку налоговой
Налоговая приостановила операции по счетам трех компаний, одним из учредителей которых является блогер Владислав Бумага, более известный как Влад А4. Об сообщило РИА «Новости».
Блогер владеет 25% доли в компании «А4 Кидс Кузьминки», занимающейся организацией отдыха и развлечений, 39% «А4 Магазина» и 5% «Дпицца северо-восток».
С декабря 2025 года по июль 2026 года налоговая вынесла семь решений о приостановке операций по их счетам.
У «А4 Кидс Кузьминки» долг по налогам превышает 2,29 миллиона рублей, у «А4 Магазин» — более 1,1 миллиона.
Счета «Дпицца северо-восток» заблокировали из-за того, что компания не сдала налоговую декларацию в течение 20 дней после установленного срока.
О крупном долге Бумаги перед налоговой стало известно еще в 2024 году. Тогда его сумма составляла около одного миллиона рублей.