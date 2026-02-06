Суд допросил Гуфа по делу о грабеже в подмосковной бане

В подмосковном Наро-Фоминске суд допросил рэпера Гуфа (Алексея Долматова) по делу о грабеже. Артист покинул зал суда. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Заседание прошло за закрытыми дверями. Ранее в таком же формате суд выслушал потерпевшего — Михаила Мартьянова, который работает в полиции.

Гуфа и его знакомого обвинили в групповом грабеже с применением насилия. По версии следствия, они действовали вместе и заранее договорились.

Сам музыкант находится под подпиской о невыезде и вину не признает. На предыдущее заседание потерпевший и его представители в суд не пришли.

По версии обвинения, что все произошло 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе в Наро-Фоминске. Во время конфликта Саруханян удерживал мужчину, а Долматов угрожал ему и дважды ударил по лицу. У потерпевшего забрали мобильный телефон.