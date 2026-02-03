Гуф прибыл на слушание дела о грабеже в наро-фоминской бане

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) приехал на судебное заседание по уголовному дело о грабеже в бане в Наро-Фоминске. Видеозапись из зала суда появилась в распоряжении 360.ru.

Обвинитель и его представитель на слушание дела не пришли.

Рэпер вместе со своим другом напал на одного из посетителей бани в Апрелевке 23 октября 2024 года. Мужчины избили его и отобрали телефон iPhone 14 Pro. Ущерб оценили в 68 тысяч рублей.

Сам музыкант вину не признал, его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Гуфа штрафовали за отказ пройти медосвидетельствование на наркотики перед концертом в Калининграде. Полиция составила протокол на исполнителя после сообщения о неадекватном поведении музыканта. Размер взыскания составил пять тысяч рублей.

В 2024 году Долматов проходил лечение в рехабе. На фоне синдрома отмены у него началась ломка, во время которой он попытался сбежать из клиники.