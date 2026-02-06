Рэпер Гуф приехал на новое слушание по «банному делу»

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) появился на очередном заседании Наро-Фоминского городского суда по делу о ЧП в подмосковной бане. Видео с места событий оказалось в распоряжении 360.ru.

На записи видно, как музыкант выходит из машины и направляется в здание суда. Заседание пройдет в закрытом от прессы режиме. С такой просьбой выступала защита артиста, чтобы избежать разглашения семейной тайны и сведений, порочащих его честь и достоинство.

Гуф находится под подпиской о невыезде. Музыкант вину не признал. Обвинитель и его представитель не пришли на прошлое слушание дела.

По версии обвинения, 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе в Наро-Фоминске разгорелся конфликт с участием рэпера и его друга. В ходе ссоры они отобрали у потерпевшего мобильный телефон. Приятель музыканта удерживал мужчину, а Долматов применил угрозы и дважды ударил его по лицу.