Стало известно, сколько Шаман и Мизулина потратили на свадьбу

Mash: свадьба Шамана и Мизулиной обошлась супругам в 8 миллионов рублей

Свадьба певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) и общественницы Екатерины Мизулиной обошлась паре в восемь миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По данным журналистов, новобрачные отмечали событие в ресторане «Большой» на Петровке. Зал закрыли для посторонних на сутки, на торжестве было только 30 гостей.

Особое внимание уделили декору: зал и камин украсили пионами. Вечер прошел в камерном формате, не было подиума, фотозон и шоу. Гости разместились за двумя длинными столами, ели блюда из основного меню ресторана. Единственным приглашенным артистом стал певец Григорий Лепс, который согласился выступить по дружбе.

Аренда помещения обошлась паре в шесть миллионов рублей, 600 тысяч составил сервисный сбор. С учетом оформления, цветов, работы персонала и всех организационных моментов праздник стоил около восьми миллионов рублей. Дату свадьбы выбрали в честь Дня семьи.