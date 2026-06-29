Шаман заявил, что не хотел терпеть первый брак до конца Года семьи

Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) объяснил, почему развелся с бывшей женой в Год семьи. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» .

Артист заявил, что не видел смысла откладывать расторжение брака до конца года.

«Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью. Терпеть. И самое главное — в угоду кому?» — сказал Дронов.

По словам музыканта, он обычный человек и не может контролировать свои чувства. Именно поэтому он решил не ждать окончания Года семьи.

Дронов добавил, что, если бы он отложил развод, то выглядел бы бездушным человеком, который просто следует определенной повестке. При этом артист отметил, что его отношения с Екатериной Мизулиной начались в декабре 2024 года и завершились свадьбой. По словам Шамана, в Год семьи ему все же удалось создать новую семью.