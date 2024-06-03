Стало известно, когда Заворотнюк узнала о неизлечимой болезни

«АиФ»: актриса Заворотнюк узнала о раке мозга в 2019 году до поездки в Ереван

Проблемы со здоровьем у актрисы Анастасии Заворотнюк возникли примерно пять лет назад, в 2019 году. Об этом сообщило издание « Аргументы и факты ».

По информации издания, артистка после медицинских обследований поняла, что диагноз необратим. Согласно данным СМИ, Заворотнюк знала о своей болезни во время поездки в Ереван, которая стала последним публичным появлением звезды. Там она представляла ювелирный магазин вместе с телеведущей Анфисой Чеховой.

По словам Чеховой, она еще тогда заметила некоторые изменения в настроении актрисы. За ее внешней веселостью скрывалась тревога.

Пользователи Сети обратили внимание на шрам на шее артистки и предположили, что это результат лечения или операций. Сама Заворотнюк не стала говорить об этом. Диагноз стал известен широкой публике только после того, как она полностью прекратила общение с поклонниками и коллегами.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в хосписе. Ей было 53 года. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.