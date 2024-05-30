«Так боялась этого дня!» Чехова показала архивное видео с радостной Заворотнюк

Незадолго до того, как стало известно о смертельной болезни, актриса Анастасия Заворотнюк посетила открытие ювелирного салона в Ереване вместе с Анфисой Чеховой. В своем Instagram* телеведущая разместила видео из поездки.

Любительская съемка начинается из магазина, где Заворотнюк примеряет украшения. На шее артистки сияет драгоценное колье. Далее Чехова снимает актрису в ресторане, применяя различные фильтры и маски Instagram*. Артисток это забавляет, они веселятся.

В день смерти Заворотнюк Чехова заявила, что не будет комментировать уход актрисы и не придет в студию к Андрею Малахову, который пригласил ее на свою передачу.

«Я так боялась этого дня, когда мне позвонят и пригласят на прощальную программу памяти Насти Заворотнюк. И вот этот день настал. Мой телефон с утра разрывается», — написала она.

Чехова пояснила, что стала последней, кто встречался с артисткой публично. Она также уточнила, что они не были с Заворотнюк подругами, но поездка в Ереван ей запомнилась на всю жизнь.

«Конечно, я заметила некоторые изменения в Настином настроении. За ее веселостью скрывалась какая-то тревога, и она была очень философски настроена», — добавила Чехова.

Заворотнюк с 2019 года боролась с раком головного мозга, но сегодняшней ночью ее сердце остановилось. Предположительно, прощание с актрисой состоится в Московском театре имени Олега Табакова.

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