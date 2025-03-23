Стало известно, где и когда похоронят Ларису Голубкину

Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной состоится 25 марта. Об этом сообщила РИА «Новости» актриса Мария Миронова.

«Это будет на Троекуровском кладбище 25 марта», — сообщила Миронова.

Ранее директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская сообщила, что прощание с Голубкиной состоится в стенах театра.

Голубкина умерла 22 марта на 86-м году жизни. Директор-распорядитель Центрального дома актера имени Яблочкиной Александр Жигалкин отметил, что она участвовала в различных мероприятиях творческого клуба и осталась в памяти людей как великолепная артистка. Он назвал смерть Голубкиной утратой для российского искусства, театра и кино.

Артистка проработала много дет в театре Российской армии и снялась в ряде советских фильмов. Актриса Светлана Немоляева рассказала, что ее коллега обладала не только актерским талантом, но и прекрасно пела.