Яркая звезда на театральном небосклоне. Немоляева назвала Голубкину талантливой актрисой

Актриса Лариса Голубкина не только замечательно играла на сцене, но и прекрасно пела. Об этом 360.ru рассказала ее коллега по цеху Светлана Немоляева.

«Я к ней замечательно относилась, мы друг друга знали с юности, с молодости. Она была чудесная актриса и очень интересная личность», — отметила она.

Артистка назвала Голубкину яркой звездой на театральном небосклоне.

«Всю жизнь она была предана одному Театру Армии. Конечно, она замечательная актриса. Начиная от ее первого фильма Рязанова „Гусарская баллада“, все, что она делала, было прелестно», — подчеркнула Немоляева.

Она выразила соболезнования дочери покойной и с горечью сообщила, что из жизни уже ушли ее многие коллеги.

«Уходит поколение. Людей, с которыми мы работали, которыми восхищались, их уже совсем осталось чуть-чуть», — добавила актриса.

Голубкина умерла 22 марта на 86-м году жизни. Артистка сыграла множество ролей в театре и снялась в советских фильмах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане» и других.