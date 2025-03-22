Потеря для искусства. В Доме актера выразили соболезнования близким Голубкиной

Актриса Лариса Голубкина регулярно участвовала в различных мероприятиях творческого клуба и осталась в памяти людей как великолепная артистка. Об этом 360.ru сообщил директор-распорядитель Центрального дома актера имени Яблочкиной Александр Жигалкин.

«Лариса Ивановна из тех, кого называют „домовскими“. То есть это артисты, которые на протяжении многих десятилетий постоянно бывали на вечерах в Доме актера, на мероприятиях каких-то, принимали участие в капустниках», — отметил он.

Жигалкин назвал смерть Голубкиной утратой для российского искусства, театра и кино.

«Для Дома актера это абсолютно личная утрата. Мы приносим свои соболезнования близким Ларисы Ивановны, прежде всего, Маше. И, конечно, со всеми скорбим», — подчеркнул директор творческого клуба.

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