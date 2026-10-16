Южнокорейская спортсменка умерла после полумарафона
Во время полумарафона в Южной Корее 20-летняя спортсменка потеряла сознание в 400 метрах до финиша. Девушку доставили в больницу, но спасти ее не удалось, сообщила газета The Korea Herald.
Спортсменка упала на отметке 20,6 километра во время полумарафона Seoul Race 2026.
«Ей оказали первую помощь на месте происшествия, но она не пришла в сознание, после чего была доставлена в ближайшую больницу, где позже скончалась», — уточнило издание.
Организаторы мероприятия выразили соболезнования семье спортсменки. Причины смерти девушки пока неизвестны.
Ранее в больнице в Пуэрто-Рико умер Вильфредо Гомес — чемпион мира в трех весовых категориях и член Международного зала славы бокса. Он скончался в возрасте 69 лет.
Гомес был первым представителем Пуэрто-Рико, который победил на мировом чемпионате по боксу среди любителей в 1974 году. Всего на профессиональном ринге он одержал 44 победы и три поражения.