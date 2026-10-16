Южнокорейская спортсменка умерла после полумарафона

Во время полумарафона в Южной Корее 20-летняя спортсменка потеряла сознание в 400 метрах до финиша. Девушку доставили в больницу, но спасти ее не удалось, сообщила газета The Korea Herald .

Спортсменка упала на отметке 20,6 километра во время полумарафона Seoul Race 2026.

«Ей оказали первую помощь на месте происшествия, но она не пришла в сознание, после чего была доставлена ​​в ближайшую больницу, где позже скончалась», — уточнило издание.

Организаторы мероприятия выразили соболезнования семье спортсменки. Причины смерти девушки пока неизвестны.

Ранее в больнице в Пуэрто-Рико умер Вильфредо Гомес — чемпион мира в трех весовых категориях и член Международного зала славы бокса. Он скончался в возрасте 69 лет.

Гомес был первым представителем Пуэрто-Рико, который победил на мировом чемпионате по боксу среди любителей в 1974 году. Всего на профессиональном ринге он одержал 44 победы и три поражения.