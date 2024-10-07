Стала известна колоссальная сумма ущерба по второму делу Лерчек

Сумма средств, которые блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артем могли вывести за границу, может достигать миллиона долларов. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным следствия, Чекалины выводили и обналичивали деньги через ОАЭ.

«Вывод продолжался вплоть до их развода», — подчеркнул собеседник агентства.

Бывшим супругам предъявили обвинение в валютных операциях по подложным документам. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы.

Брак Чекалиных расторгли в июле. Объясняя причины этого, Лерчек заявила, что они с мужем не смогли пройти трудности, но сохранят хорошие отношения ради общих детей. При этом она запретила новой возлюбленной бывшего супруга общаться с ними.