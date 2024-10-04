Чекалиным грозит до 10 лет тюрьмы за преступные махинации с валютой

Блогеру Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее супругу Артему предъявили обвинение по статье о валютных операциях. Об этом сообщил Telegram-канал Прокуратуры Москвы.

«Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по пункту „а, б“ части третьей, статьи 193.1 УК РФ», — заявили в публикации.

Полное название статьи — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Максимальное наказание в случае Чекалиных — 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Как отметили в прокуратуре, обвиняемые заключали договоры с иностранной компанией, когда продавали свои марафоны через интернет. Деньги направляли на счета зарубежного банка. В итоге пара вывела за пределы РФ более 250 миллионов рублей.

Ранее стало известно, Валерия Чекалина снова задолжала федеральной налоговой службе. В мае ей начислили долг в размере 23 миллионов рублей, позже она его погасила. Теперь стало известно о задолженности в 12 миллионов.