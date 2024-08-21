Лерчек объяснила, почему новой избраннице экс-супруга нельзя общаться с ее детьми

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) не разрешила новой возлюбленной бывшего мужа Артема общаться с детьми. В своем аккаунте в Instagram* она объяснила причину таких ограничений.

«С детьми пока общаться все равно нельзя, только серьезное если что-то, когда будет официальный статус как минимум невесты», — сказала Лерчек.

При этом она отметила, что желает экс-супругу счастья. Лерчек добавила, что «абсолютно ровно» относится к новой возлюбленной Артема.

О новых отношениях Чекалина общественность узнала недавно. Мужчина разместил в своем блоге фотографию. После этого Лерчек попросила фанатов не присылать ей новости о новом романе бывшего мужа. Она призвала подписчиков просто отпустить ситуацию.

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