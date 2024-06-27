«Так получилось». Блогер Лерчек назвала причину развода с мужем

Блогер Лерчек заявила, что они с мужем развелись из-за возникших трудностей

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила, что они с мужем Артемом развелись из-за того, что не справились с трудностями. Своими мыслями по этому поводу она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Так получилось… Не смогли пройти трудности. Но мы старались с полным уважением друг к другу», — написала она.

Лерчек не уточнила, с какими именно проблемами столкнулась семья, но посоветовала своим подписчикам работать над отношениями каждый день.

«Любая мелочь, как, например, объятие, когда тебе плохо, — очень важно. И слушайте своего партнера», — уточнила она.

Блогер добавила, что после развода она съездила на отдых одна, а также начала больше встречаться с подругами и завтракать в постели, чего раньше в браке не позволяла себе.

Суд пока не утвердил мировое соглашение между супругами. Заседание по делу о разводе пройдет 10 июля.

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