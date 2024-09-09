Стала известна дата похорон Маслякова

Заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Траурная церемония состоится 11 сентября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении телеведущего.

«Александра Маслякова похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве», — уточнил он.

Легендарный ведущий КВН скончался 8 сентября после тяжелой болезни - около двух лет он боролся с онкологическим заболеванием. По данным Shot, последние дни жизни он провел в паллиативном отделении столичной больницы в окружении родных.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким Маслякова, заметив, что КВН стал уникальным явлением отечественной культуры, объединившим одаренную молодежь.

После смерти Маслякова КВН отказался от идеи утверждать нового постоянного ведущего.