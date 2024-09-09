Стала известна дата похорон Маслякова

Заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Траурная церемония состоится 11 сентября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении телеведущего.
«Александра Маслякова похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве», — уточнил он.
Легендарный ведущий КВН скончался 8 сентября после тяжелой болезни - около двух лет он боролся с онкологическим заболеванием. По данным Shot, последние дни жизни он провел в паллиативном отделении столичной больницы в окружении родных.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким Маслякова, заметив, что КВН стал уникальным явлением отечественной культуры, объединившим одаренную молодежь.