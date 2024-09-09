Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова

Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким Александра Маслякова со словами соболезнования в связи с его кончиной. Ее текст опубликовала пресс-служба Кремля.

«Светлая память об Александре Васильевиче Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества», — заявил президент.

Он подчеркнул, что Клуб веселых и находчивых стал уникальным явлением отечественной культуры, объединившим одаренную молодежь и заслужившим всенародную популярность.

Путин много раз посещал игры КВН и поздравлял клуб с праздниками.

Масляков ушел из жизни 8 сентября. Ему было 82 года. Последнюю игру телеведущий провел в 2022 году, после чего передал пост из-за состояния здоровья. В последние годы он тяжело болел.