Стало известно, где провел свои последние дни Александр Масляков

Российский телеведущий Александр Масляков провел последние дни перед смертью в паллиативном отделении московской больницы в окружении родственников. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) в последний раз принимал участие в съемках программы в 2022 году. По данным Telegram-канала, в феврале этого же года он переболел коронавирусом и тогда же врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в легких.

С онкологией ведущий боролся около двух лет, но восемь месяцев назад ему сообщили, что лечение больше не поможет, сообщил источник.

На фоне тяжелой болезни Масляков перестал общаться с журналистами и стал больше времени проводить с семьей, уточнил источник канала.

О смерти легендарного телеведущего стало известно в воскресенье, 8 сентября. О борьбе Маслякова с онкологией также рассказал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.