У КВН больше не будет постоянного ведущего

«Подъем»: нового постоянного ведущего КВН после смерти Маслякова не будет

КВН отказался от идеи утверждать нового постоянного ведущего после смерти Александра Маслякова. Об этом сообщили изданию «Подъем» в Международном союзе КВН.

«По этому поводу в апреле прошедшего года прекрасно высказался Александр Александрович (Масляков-младший — прим. ред.), что нет никого из бессменных ведущих, кроме Александра Васильевича, царство ему небесное», — заявили там.

Все московские игры в этом сезоне проводит Дмитрий Хрусталев, выездные — Валдис Пельш, а решение на следующий сезон примут позже.

Масляков умер 8 сентября после тяжелой болезни. Свою последнюю игру он провел в 2022 году. Телеграмму с соболезнованиями родным и близким легендарного телеведущего направил президент Владимир Путин.