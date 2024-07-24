Срок давности по вменяемой блогеру Блиновской статье истек

Срок давности по уголовной статье, которую вменяли блогеру и интернет-коучу Елене Блиновской, истек. Об этом РИА «Новости» заявил ее адвокат Булат Солтаханов.

Юрист напомнил, что Блиновской вменяли статью об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По его словам, срок давности по ней истек 15 июля.

Адвокат добавил, что суд или Следственный комитет могут освободить «королеву марафонов» от уголовной ответственности.

Ранее арест Блиновской продлили до 19 августа. Ей вменили неуплату налогов и легализацию имущества, приобретенного преступным путем. В июле налоговый юрист Иван Морозов рассказал, что блогер задолжала налоговой около 907 миллионов рублей, не считая пеней. На сегодняшний день ее долг составляет 677 миллионов 665 тысяч рублей.

По информации Telegram-канала Shot, Блиновская выставила на продажу и аренду недвижимость, которая формально числилась за ее мужем, отцом и сыновьями.