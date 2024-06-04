Блиновские выставили на продажу арестованные апартаменты

Shot: 2 квартиры Блиновской в Москве выставили на продажу и сдачу в аренду

В Москве выставили на продажу и в аренду две квартиры, которые формально принадлежали мужу, отцу и сыновьям интернет-коуча Елены Блиновской. С этой недвижимости еще не сняли арест, сообщил Telegram-канал Shot .

Обе квартиры находятся на втором этаже дома в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу. Трехкомнатные апартаменты площадью 88,6 квадратных метра принадлежали супругу коуча Алексею Блиновскому. Их решили продать за 69 миллионов рублей.

Площадь другой квартиры, тоже трехкомнатной, 120 квадратных метров. Ее записали на отца Блиновской и двух ее несовершеннолетних сыновей. Обставленные дорогой мебелью апартаменты сдадут за 250 тысяч рублей в месяц.

Источник канала опроверг информацию, что с недвижимости «королевы марафонов» и членов ее семьи сняли арест. Несмотря на ограничения, потенциальных жильцов уже приводили на показ.

Сама Блиновская, находясь в изоляторе, подала заявление на банкротство, а ее муж уехал в зону проведения СВО. Женщину задержали в 2023 году на российско-белорусской границе.