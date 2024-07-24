Суд продлил арест Блиновской

Суд продлил арест Елене Блиновской до 19 августа

Фото: РИА «Новости»

Суд продлил до 19 августа арест блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщили «Известия».

В марте Следственный комитет завершил изучение уголовного дела против «королевы марафонов» и ее мужа Алексея. Супругам вменили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей.

Супруга Блиновской 28 июня объявили в розыск. Он служит добровольцем в одной из воинских частей в зоне спецоперации.

Также поступала информация, что семейная пара выставила на продажу апартаменты, чтобы рассчитаться по долгам.

Днем 24 июля стало известно, за чей счет «королева марафонов» гасит долги перед Федеральной налоговой службой и для чего она подала в суд заявление о банкротстве.

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